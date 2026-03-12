Fiorentina-Rakow 2-1: la Viola fa sua l'andata degli ottavi di Conference

Finisce 2-1 per i viola l’andata degli ottavi di finale di Conference League tra la Fiorentina e il Rakow, con un rapido botta e risposta attorno all’ora di gioco che ha visto prima passare in vantaggio i polacchi con il solito Brunes (erroraccio di Comuzzo in fase difensiva al 60’) e poi il pareggio dei viola con un gran gol dalla distanza di Ndour (62’) dopo una percussione sulla destra della squadra di Vanoli, prima della rete nel finale di Gudmundsson su calcio di rigore. Da segnalare, in mezzo a una gara comunque avara di emozioni (appena due le chance viola nel primo tempo, una con Gosens e l’altra con Fazzini), una traversa colpita in contropiede da Piccoli al 70’ e l’esordio nel finale di Riccardo Braschi, centravanti della Primavera classe 2006.

Al 91’ però fatale il tocco di mano di Ameyaw in area polacca: dal dischetto Gud fa esultare gli 8.000 del Franchi.