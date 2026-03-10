Viareggio Cup: ecco la situazione del girone della Fiorentina Femminile

vedi letture

Nel 7° Viareggio Women’s Cup la Juventus vince ancora e 'condanna' la Fiorentina. Dopo il successo per 3-0 di ieri sulle viola, i bianconeri si sono ripetuti imponendosi per 7-0 sul Livorno. Così la gara in programma domani tra Fiorentina e Livorno varrà come spareggio per il secondo posto. Ricordiamo che il torneo è aperto alle Under19 dei vari club e vede in campo sei squadre divise in sei gironi. Domani quindi si disputerà Livorno-Fiorentina. Giovedì poi andranno in scena le Finali e calerà il sipario su questa edizione femminile della Torneo di Viareggio.