Italia U17 femminile, anche due giocatrici della Fiorentina convocate
Anche due giovani della Fiorentina Femminile, il portiere Alice Agostini e il difensore Viola Pieri, tra le 20 giocatrici convocate del ct dell'Italia Under 17 femminile,Jacopo Leandri, per disputare la seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria che si terrà in Croazia dal 13 al 19 marzo e darà l’accesso alla fase finale che si disputerà in Irlanda del Nord a maggio (dal 4 al 17). Le Azzurrine sono inserite in un gruppo che comprende le padrone di casa, la Turchia e l’Inghilterrra, dal quale si qualificherà solo la prima.
Questo l’elenco delle convocate:
Portiere: Alice Agostini (Fiorentina), Anna Mallardi (Juventus);
Difenditrici: Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Mya Ciccarelli (Parma), Anna Messa (Juventus), Viola Pieri (Fiorentina), Daria Rosso (Juventus);
Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Beatrice Martone (Anderlecht), Matilde Oddina (Juventus), Miranda Sterner (Real Madrid), Elisa Vianello (Sassuolo);
Attaccanti: Elisa Ciurleo (Inter), Angelica Ferranti (Milan), Mia Isabella Forney (Hex FC), Agata Pinchi (Roma), Viola Saccomandi (Atalanta).
