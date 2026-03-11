Catena: "Con la Juve abbiamo perso certezze ma daremo tutto per la finale"
La centrocampista della Fiorentina Femminile Michela Catena ha commentato ai microfoni del club viola il ko per 2-0 patito oggi dalla Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Non so cosa non abbia funzionato… penso alcune cose. La gara si è fatta subito difficile e non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco. Questo ci ha fatto perdere certezze ma sul 2-0 abbiamo continuato ad attaccare.
Ora dobbiamo concentrarci sulla Roma. La sfida di ritorno? Lo affronteremo al meglio, prima però dobbiamo pensare al campionato. Cercheremo comunque di raggiungere la finale. La Roma? Dobbiamo ridurre il distacco dalle prime tre squadre e dunque la gara nella Capitale sarà basilare”.
