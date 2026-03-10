Semifinale Coppa Italia Women: al Viola Park alle 18 l'andata di Fiorentina-Juventus

Tra mercoledì e giovedì torna la Coppa Italia Women con l’andata delle semifinali: è ancora Fiorentina-Juventus, l’Inter per la rivincita sulla Roma.

Si parte dal Viola Park, alle ore 18, con la sfida tra la Fiorentina e le detentrici del titolo della Juventus. Viola e bianconere si affrontano in semifinale per il terzo anno consecutivo: se nel 2024 fu la Fiorentina ad accedere alla finale, poi persa ai rigori contro la Roma a Cesena, la Juventus ha avuto la meglio nella passata stagione e punta a tornare alla vittoria dopo aver ottenuto tre pareggi e una sconfitta tra campionato e Champions League nelle quattro partite che hanno preceduto la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Giovedì sarà invece il turno di Roma e Inter (Tre Fontane, ore 18), che si ritroveranno di fronte a distanza di due settimane e mezza dal big match di campionato, vinto 1-0 dalle giallorosse all’Arena Civica e che ha permesso alla squadra di Rossettini di allungare in classifica in campionato. Se la Roma punta alla sesta finale di Coppa Italia consecutiva, l’Inter non ha mai raggiunto l’atto decisivo di una competizione con la prima squadra femminile.

Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Le gare di ritorno sono in programma nel weekend tra sabato 28 e domenica 29 marzo.