Fiorentina-Rakow 2-1, Ndour-Gudmundsson: vittoria Viola in rimonta!
97'- Termina qui il match, la Fiorentina vince in rimonta al Franchi grazie ai gol di Ndour e al rigore nel recupero trasformato da Gudmundsson.
96'- Ammonito Fagioli per un fallo ai danni di Repka.
93'- Raddoppia la Fiorentina su rigore!!! Gudmundsson si presenta sul dischetto e spiazza Zych con un destro a incrociare.
90'- Saranno quattro i minuti di recupero.
90'- Calcio di rigore per la Fiorentina per fallo di mano di Ameyaw!!
88'- Imbucata in area di Fagioli per Fabbian che commette fallo nel tentativo di arrivare sul pallone.
86'- Colpo di testa di Makuch centrale e debole ma insidioso, mette in angolo Christensen.
85'- Ammonito Parisi per fallo ai danni di Tudor.
82'- Doppio cambio nella Fiorentina, entrano Fagioli e Braschi ed escono Mandragora e Piccoli.
80'- Ammonito Tudor del Rakow per fallo su Parisi.
79'- Cambio nel Rakow, esce Brunes ed entra Rocha.
79'- Sinistro da fuori area di Diaby-Fadiga che termina altissimo sopra la traversa di Christensen.
77'- Traversone insidioso dalla destra di Harrison, palla che dopo un rimpallo resta in area ma viene messa fuori dalla difesa polacca.
76'- Ancora pericoloso Piccoli. Combinazione al limite tra l'ex Cagliari e Fabbian e conclusione in area del numero 91 viola che termina alta sopra la traversa.
71'- Traversa di Piccoli!! Fa tutto benissimo l'attaccante viola che ruba palla Racovitan, entra in area e calcia forte sul primo palo colpendo in pieno però la traversa.
71'- Iniziativa pericolosa sulla destra del Rakow con Tudor, ottima chiusura di Ranieri a spazzare l'area di rigore.
70'- Cambio anche nel Rakow con Bulat che entra al posto di Struski.
68'- Cambio nella Fiorentina, Dodo prende il posto di Fortini.
67'- Cross dalla sinistra di Parisi e colpo di testa sul secondo palo di Mandragora che termina centrale tra le braccia di Zych.
65'- Lancio lungo a cercare ancora una volta la profondità di Picccoli, ben contenuto dalla difesa polacca.
62'- Pareggio immediato della Fiorentina!!! Bellissimo destro in contro balzo di Ndour dal limite che non lascia scampo a Zych.
60'- Vantaggio del Rakow con Brunes. L'attccante dei polacchi anticipa Comuzzo e batte sul primo palo Christensen.
60'- Doppio cambio anche nel Rakow, Diaby e Arsenic entrano al posto di Ivi Lopez e Pienko.
58'- Doppio cambio nella Fiorentina, Harrison e Gudmundsson prendono il posto di Fazzini e Gosens.
58'- Brutto destro al volo dal fuori di Mandragora, palla che termina ampiamente sul fondo.
57'- Bell'azione personale sulla sinistra di Piccoli che parte in velocità e mette al centro un traversone deviato in angolo.
55'- Sinistro da fuori di Gosens su assist di Parisi respinto dalla difesa del Rakow.
53'- Ancora Fiorentina in area del Rakow. Palla stavolta sul destro di Fabbian che in girata non colpisce bene al volo e consegna palla a Zych.
50'- Bel cross di Fortini per Ndour che stacca di testa alle spalle di Fabbian ma mette il pallone sul fondo alla destra di Zych.
48'- Ammonito Ranieri per fallo ai danni di Makuch.
45'- Fischio d'inizio al Franchi. Iniziato il secondo tempo del match.
----INTERVALLO----
46'- Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.
46'- Ci prova di nuovo da fuori Fazzini, blocca in due tempi Zych.
45'- L'arbitro ha assegnato 1 minuto di recupero.
42'- Altra ottima giocata di Parisi a metà campo e punizione guadagnata dalla Fiorentina.
39'- Destro a giro da fuori di Fazzini murato dalla difesa del Rakow.
37'- Buona palla in area per Piccoli che non riescere a tenere fisicamente e finisce col perdere il controllo della sfera.
34'- Tentativo di girata aerea in area di Piccoli che conclude con il destro ma viene murato in angolo.
32'- Ammonito Struski per un pestone ai danni di Gosens.
31'- Gioco ripreso con Mandragora regolarmente in campo.
29'- Gioco fermo per un colpo subito da Mandragora.
28'- Grande occasione per la Fiorentina! Ottima azione di Parisi che dal lato destro dell'area di rigore pesca sul secondo palo un isolato Fazzini che colpisce al volo di destro ma spedisce la palla sopra la traversa.
26'- Traversone dalla destra di Fortini e colpo di testa altissimo e fuori misura di Roberto Piccoli.
23'- Traversa della Fiorentina con Comuzzo su assist di testa di Ranieri. Azione però vanificata dal fischio dell'arbitro che ha segnalato come la palla fosse uscita dal campo prima di arrivare a Comuzzo.
22'- Lancio di Ranieri a cercare in area Piccoli. L'attaccante viola viene però anticipato dall'uscita in presa alta di Zych.
19'- Momento di lungo possesso palla da parte del Rakow.
16'- Errore in uscita di Zych che lascia sguarnita la porta, non ne approfitta Piccoli che non arriva sul pallone. Sfera messa in angolo dal Rakow.
15'- Lancio in profondità di Fortini per Piccoli. Fa buona guardia la difesa del Rakow.
14'- È sempre Gosens il più pericoloso dei viola. Colpo di testa del tedesco in seguito ad un corner bloccato centralmente da Zych.
13'- Ancora Fiorentina. Sinistro dal limite dell'area di Parisi deviato in calcio d'angolo dalla difesa del Rakow.
9'- Occasione Fiorentina. Traversone su punizione di Fazzini e tacco volante di Gosens indirizzato sotto la traversa e messo in angolo da Zych.
7'- Destro su punizione di Ivi Lopez ampiamente largo alla sinistra di Christensen.
5'- Prova a spingere ancora il Rakow con un cross di Ameyaw allontanato di testa dalla difesa viola.
3'- Prima occasione del match per il Rakow, Parisi recupera su Brunes e per poco non beffa Christensen, bravo a deviare in angolo.
2'- Ottima uscita di Chistensen su un lancio lungo a cercare Makuch da parte del Rakow.
1'- Iniziata la sfida del Franchi!
È nuovamente tempo di Conference League per la Fiorentina, che questa sera al Franchi affronta nel match di andata di Conference League i polacchi del Rakow. Una sfida che arriva a pochi giorni da uno scontro salvezza in campionato, quello di lunedì in casa della Cremonese, che sarà di vitale importanza per il finale di stagione dei viola. Oggi però gli uomini di Vanoli dovranno concentrarsi sull’Europa con l’obiettivo di indirizzare già in questi 90 minuti la qualificazione ai quarti. Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): 53 Christensen; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 27 Ndour; 65 Parisi, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.
A disposizione: 43 De Gea, 50 Leonardelli, 60 Kouadio, 67 Sadotti, 2 Dodo, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 10 Gudmundsson, 17 Harrison, 61 Braschi.
Allenatore: Vanoli.
RAKOW (3-4-3): 48 Zych; 7 Tudor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 19 Ameyaw, 6 Repka, 23 Struski, 8 Pienko; 10 Ivi Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch.
A disposizione: 1 Trelowski, 31 Czeremski, 2 Mosor, 5 Bulat, 11 Amorim, 21 Napieraj, 24 Arsenic, 35 Ilenic, 44 Mircetic, 17 Rocha, 80 Diaby-Fadiga.
Allenatore: Tomczyk.
Stadio: Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro: Kabakov (Bul).
Assistenti: Martin Margaritov-Martin Venev (Bul).
Quarto uomo: Radoslav Gidzhenov (Bul).
Var: Dragomir Draganov (Bul).
A.Var: Nikola Popov (Bul).
