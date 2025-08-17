Femminile, le parole di Mr. Arce dopo la sconfitta in amichevole contro la Lazio

vedi letture

Nella penultima amichevole della stagione, la Fiorentina Femminile ha affrontato una Lazio ricca di ex-viola come Piemonte e Monnecchi. Le ragazze di Mister Piñones-Arce non sono riuscite a portarsi a casa la vittoria contro le biancocelsti, che trovano il gol decisivo sul rigore che Fiskerstrand era riuscita a parare. A segnare il tap-in vincente è stata proprio l'ex viola Margherita Monnecchi. Il prossimo impegno della Fiorentina sarà quello contro il Como (sabato 23 agosto alle ore 18.30) nell'esordio nella nuova Serie A Women's Cup, che anticiperà il campionato (la Serie A Women).

Il tecnico viola ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta, palrandone così: "Arriviamo da un periodo stancante: abbiamo lavorato tanto. Siamo arrivati alla partita con l’intenzione di fare certe cose dall’inizio che non siamo riusciti a fare fin dall’inizio. La sensazione è quella che non siamo stati compatti come volevamo. Queste amichevoli servono solo a crescere e migliorare. "

Dal punto di vista del risultato, può essere una spinta emotiva?

"Può essere. Pi che altro riguarderemo la partita e faremo un’analisi per capire cosa non è andato bene e perché non abbiamo avuto gli spazi che volevamo. Si vede che le ragazze arrivano da un periodo di lavoro molto carico, ma si vede che le ragazze possono giocare con tanta intensità".

Sabato arriva il Como: che settimana sarà?

"Sarà una settimana in cui dovremmo prepararci bene. Non vediamo l’ora che arrivi una partita ufficiale: ci prepareremo bene e arriveremo molto ben preparati".