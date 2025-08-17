Femminile, alle 21 la penultima amichevole contro la Lazio

Penultima amichevole per le ragazze di Mister Piñones-Arce (reduci dal 3-1 inflitto al Milan lo scorso 11 agosto), che stasera alle ore 21 sfideranno la Lazio al Training Center di Formello. Si tratta dell'ultima amichevole prima dell'esordio in un match ufficiale: sabato 23 agosto, infatti, le viola sfideranno il Como debuttando così nella "nuova" Serie A Women's Cup che anticiperà l'inizio della Serie A Women che avrà inizio nel weekend tra il 4 e il 5 ottobre. La partita di stasera sarà visibile sui canali ufficiali Facebook e Youtube della Fiorentina.

Quella di stasera, però, non sarà l'ultima amichevole della Fiorentina Femminile, in quanto le gigliate affronteranno il Parma Femminile il 30 agosto al ViolaPark (match che sarà però a porte chiuse). Tra la prima giornata della Serie A Women's Cup e la Serie A Women, le gigliate avranno modo di non perdere la continuità, giocando contro una squadra che è alla sua seconda storica partecipazione alla Serie A femminile.