Ex viola: Patrizia Panico riparte da Malta come Consigliere Tecnico della Nazionale
Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, l’ex allenatrice nonché attaccante viola Patrizia Panico ha annunciato di essere entrata a far parte dello staff della Nazionale Femminile di Malta in qualità di consigliere tecnico della coach Manuela Tesse. Una nuova avventura per la leggenda del calcio femminile azzurro che era rimasta ferma dopo la fine del suo rapporto con l’Olympique Lione dove ricopriva la posizione di allenatrice in seconda alle spalle dell’ex tecnico della Juventus Women, Joe Montemurro, il quale è passato a guidare la Nazionale australiana. “Sono orgogliosa di mettere la mia esperienza al servizio di un progetto in crescita” ha scritto ancora Panico su Instagram.
L’esordio nelle nuove vesti avverrà a stretto giro con Malta che disputerà due match amichevoli con la Bielorussia Femminile. Tra le convocate ci saranno Emma Lipman del Genoa e Haley Bugeja dell’Inter Women.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati