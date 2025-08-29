Euro2029, l'Italia non si candida. Morace: "Occasione mancata"

Oggi la Uefa ha reso nota la lista dei paesi che hanno presentato la domanda per ospitare l’Europeo Femminile del 2029. Tra queste, Danimarca e Svezia (che hanno presentato una candidatura congiunta) Germania, Polonia e Portogallo, non figura, a sorpresa dopo le parole anche di Gravina nei mesi scorsi, l'Italia. Una decisione che ha portato ad una forte critica da parte di Carolina Morace, ex calciatrice e oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che in una nota parla di occasione mancata da parte della Figc:

“L’ennesima occasione mancata. L’UEFA ha comunicato che la Figc non ha presentato la sua candidatura e ha quindi rinunciato a ospitare gli Europei femminili di calcio del 2029. Dopo la rinuncia all’organizzazione insieme alla Svizzera dell’edizione che si è tenuta lo scorso luglio arriva quindi un altro “NO”. Proprio dal torneo svizzero sappiamo che tipo di legacy lasciano questo genere di manifestazioni internazionali nei territori che li ospitano: raddoppio del numero delle tesserate, raddoppio del pubblico in tribuna. Tutti dati per i quali l’Italia continua a essere il fanalino di coda dell’Europa che conta. A questo punto mi chiedo. Qual è la strategia della Federcalcio per la crescita del movimento del calcio femminile nel nostro Paese? La via dei diritti televisivi si conferma ancora una volta fallimentare vista la cifra irrisoria alla quale sono stati ceduti quelli per la nuova manifestazione della Serie A Women's Cup. Alle prime partite della manifestazione che hanno inaugurato la stagione abbiamo rivisto le solite poche centinaia di persone presenti sugli spalti. Le nostre migliori calciatrici stanno andando all’estero, buon per loro, ma la nostra Serie A rischia di vedere protagoniste sempre più calciatrici straniere. Il pericolo è che accada come dopo il Mondiale di Francia 2019 ossia di perdere l’effetto trascinante ed emotivo degli splendidi risultati della Nazionale. E non ce lo possiamo più permettere".