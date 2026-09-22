FirenzeViola La Serie A cambia marcia: ecco il dato sul tempo effettivo di Fiorentina-Napoli

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Nuova Serie A, nuovo calcio. Se ne sono accorti in tanti: il cambiamento nel registro tenuto dagli arbitri italiani (meno fischi, caccia alle perdite di tempo) ha fatto sì che l'intensità delle gare sia aumentata. Questo anche perché il tempo effettivo di gioco è salito vertiginosamente. Là dove l'anno scorso le gare avevano un tempo effettivo medio attorno ai 50 minuti, adesso vediamo numeri ben diversi. Un esempio arriva dalla quinta e ultima giornata, dove ben tre gare hanno superato i 60': tra queste anche Fiorentina-Napoli, la terza in questa speciale classifica di tempo effettivo con 61'32''. La prima è Juventus-Atalanta (62-36''), ecco qua il minutaggio dei vari match:

Monza-Sassuolo 58:10

Bologna-Torino 51:53

Udinese-Cagliari 60:48

Roma-Inter 59:22

Venezia-Lazio 57:14

Fiorentina-Napoli 61:32

Frosinone-Como 52:19

Parma-Genoa 53:35

Juventus-Atalanta 62:36

Milan-Lecce 61:52