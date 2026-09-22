FirenzeViola Mastantuono, la teen star che ha conquistato Firenze e si è ripresa l’Argentina

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Dal suo arrivo a Peretola al ritorno in Nazionale: il servizio di FirenzeViola.it racconta l’ascesa del talento viola di proprietà del Real Madrid

Sembra uscito da una serie di Disney Channel, ma sul campo ha già dimostrato di essere molto più di una semplice “teen star”. Franco Mastantuono, il “Jonas Brother di Bagno a Ripoli”, si è preso la Fiorentina con il talento del suo sinistro e una personalità fuori dal comune per un classe 2007. Arrivato a metà agosto all’aeroporto di Peretola con la chitarra al seguito, il talento di proprietà del Real Madrid è sbarcato adesso a Buenos Aires per riabbracciare la Nazionale argentina dopo otto mesi.

Nel mezzo sette presenze in viola, la tripletta di Venezia e numeri che lo collocano già tra i protagonisti della Serie A. Qualità, responsabilità e una crescita che alimenta persino qualche rimpianto a Madrid. FirenzeViola.it racconta nel suo servizio video l’impatto di Mastantuono, il presente della Fiorentina e forse il futuro numero 10 dell’Argentina.