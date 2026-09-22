Stangata del Giudice Sportivo: multati Paratici e De Gea. Ecco i motivi

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Stangata del Giudice Sportivo all'indirizzo della Fiorentina, dopo la gara col Napoli di questa domenica. Come si legge sul dispositivo pubblicato in questi minuti dalla Lega Serie A, è stato sanzionato direttamente anche Fabio Paratici: il direttore sportivo viola si sarebbe recato nello spogliatoio dell'arbitro Daniele Doveri durante l'intervallo e avrebbe protestato eccessivamente nei suoi confronti per l'arbitraggio del primo tempo. Ecco ciò che si legge:

AMMENDA DI €5.000,00 PARATICI Fabio (Fiorentina): per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, protestato reiteratamente nei confronti del Direttore di gara avverso una sua decisione.

Successivamente, il Giudice Sportivo ha multato anche David De Gea. Il portiere della Fiorentina è stato ammonito e sanzionato anche a livello economico in quanto capitano. Di seguito il testo ufficiale:

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) DE GEA QUINTANA David (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra.