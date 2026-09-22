La vedova Scirea: "Della scritta a Firenze non se ne parlò abbastanza. Provai dolore"

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Intervistata da Tuttosport in merito al gesto della curva della Juventus che durante il minuto di raccoglimento in onore di Sandro Mazzola si è girata di spalle inneggiando il nome di Scirea, la vedova dell'ex leggenda della Juventus, Mariella, ricorda un brutto episodio a Firenze: "Tutta questa attenzione, questa indignazione pubblica, mi sarebbe piaciuto vederla anche in altre occasioni in cui si è mancato di rispetto a dei morti. È indispensabile condannare con forza il brutto gesto di ieri, ma mi ricordo una volta a Firenze…"

Cosa accadde?

"Qualche anno fa, ero allo stadio con mio figlio Riccardo e la curva della Fiorentina ci aveva accolti con una scritta sui muri del Franchi: “Scirea brucia all’inferno”. Ti rendi conto? Brucia… Ho provato molto dolore. E il giorno dopo c’era un piccolo trafi letto sul giornale e fine di tutto. Ecco, al di là del mio dolore personale, ho come l’impressione che, se c’è di mezzo la Juve, ci sia una maggiore volontà di punire, se non addirittura di dare l’esempio. Se capita altrove, si chiude un occhio. Sembra che negli stadi degli altri fi li sempre tutto liscio, ma non è così: il rispetto, purtroppo, manca ovunque"