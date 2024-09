CATENA, Domani in campo serve coraggio. L'Ajax...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Michela Catena, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club viola in vista del match di domani contro l'Ajax: "Sono momenti bellissimi, non capita ogni anno di giocarsi una partita di qualificazione per la Champions. Siamo contente per la vittoria dell'altro giorno, ma ora testa al prossimo appuntamento."

E poi sulla difficoltà del match e le sensazioni: "È una partita secca, entrano in gioco tantissime emozioni, tensione, pressione, ma penso sia giusto entrare in campo anche per divertirci. Sarà un Ajax differente rispetto alla semifinale; è una squadra tosta e so che dovremo essere perfette per batterle. Metteremo tanto coraggio, tanto cuore e la voglia di prenderci questa qualificazione."