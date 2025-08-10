Alle 18 prima amichevole per la Fiorentina Femminile con il Milan: la formazione viola

Alle 18 prima amichevole stagionale, a Tirrenia, per la Fiorentina Femminile del neo tecnico Pablo Piñones-Arce, contro il Milan che ha invece nelle gambe alcune amichevoli internazionali. La Fiorentina ha iniziato la preparazione a metà luglio quando è stata presentata insieme alla prima squadra maschile e alla Primavera di Galloppa. Partita senza le giocatrici impegnate in Nazionale, ora la rosa è al completo avendole recuperate tutte compresa la Severini arrivata in semifinale dell'Europeo e con qualche innesto in più arrivato dal mercato. Oggi dunque la prima amichevole alla quale seguiranno quelle con Lazio il 17 e Parma il 30 al Viola Park.

Ecco l'undici iniziale della Fiorentina: Fiskerstrand, Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Severini, Cherubini, Wijnants, Bredgaard, Catena, Woldvik, Della Peruta. A disposizione: Bonfantini, Longo, LJanogy, Lombardi, Bedini, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir, Curmark. Allenatore: Piñones-Arce