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Dal Viola Park, allenamento congiunto con la Primavera: impiegato anche Beto
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È andato in scena questa mattina al Viola Park, come da programma, un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Agli ordini di mister Paolo Vanoli, oltre ai vari giocatori non impegnati con le rispettive nazionali, era presente anche il rientrante Betuncal Beto, assente in queste settimane di sosta perché convocato con la Guinea-Bissau.
L'ex attaccante di Everton e Udinese è stato regolarmente impiegato dal tecnico gigliato anche nella partitella intensa che si è giocata in famiglia contro i ragazzi di Andreazzoli ed è dunque già a disposizione e arruolabile in vista dei prossimi allenamenti.
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Luca CalamaiMastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?
Pietro LazzeriniMastantuono potrebbe restare più di una stagione. Jimenez come Kayode, un rimpianto... per gli altri. Dodo, il lavoro non basta per tornare titolare. Emerson Palmieri idea per gennaio
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