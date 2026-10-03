FirenzeViola Dal Viola Park, allenamento congiunto con la Primavera: impiegato anche Beto

È andato in scena questa mattina al Viola Park, come da programma, un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Agli ordini di mister Paolo Vanoli, oltre ai vari giocatori non impegnati con le rispettive nazionali, era presente anche il rientrante Betuncal Beto, assente in queste settimane di sosta perché convocato con la Guinea-Bissau.

L'ex attaccante di Everton e Udinese è stato regolarmente impiegato dal tecnico gigliato anche nella partitella intensa che si è giocata in famiglia contro i ragazzi di Andreazzoli ed è dunque già a disposizione e arruolabile in vista dei prossimi allenamenti.