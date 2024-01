FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Szymon Zurkowski si appresta a tornare all'Empoli. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il club toscano sta per chiudere la trattativa assieme allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex centrocampista della Fiorentina si accinge così a tornare in Toscana, ancora una volta con la maglia del club di Corsi.