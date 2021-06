ZOFF, Belgio ok. Il Portogallo sarebbe stato peggio

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "La Nazionale ha buone possibilità di arrivare molto lontano, questo spauracchio del Belgio non mi è sembrato tale. Il Portogallo sarebbe stato più pesante, l'importante è continuare a non prendere gol". Parola di Dino Zoff che ai microfoni di Radio Anch'io Sport si dice felice di aver perso il record di imbattibilità in azzurro. "I numeri sono numeri, Mancini ha fatto un gran lavoro e i sono molto fiducioso. E' determinante cambiare i giocatori - aggiunge Zoff parlando della sostituzione di Totti agli Europei del 2004 - io Totti lo tenni a riposo, non lo sostituii" (ANSA).