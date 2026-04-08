Italiano difende il nostro calcio: "Le finali fatte in questi anni dimostrano che non è tutto da buttare"

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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa, Vincenzo Italiano ha preso le difese del nostro calcio. L'allenatore del Bologna, due volte finalista di Conference con la Fiorentina, ne ha parlato così: "Non è proprio così disastroso il percorso in Europa delle squadre italiane. Chiaro che non si vince da diverso tempo, ma ho visto l'Atalanta trionfare in Europa League, l'Inter fare due finali di Champions, altre due finali europee le ha disputate la Roma, la Fiorentina due di Conference. Non è tutto da buttare".

Queste invece le sue parole verso la gara di domani tra felsinei e inglesi: "Fifty-fifty, lo diciamo in inglese. Partita che sapete tutti quanto sia complicata ma dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra forza e le nostre qualità. Conosciamo l'avversario perché l'abbiamo già affrontato due volte ma ogni gara ha una storia differente. La gara andrà gestita in 180'. Domani sarà importantissimo perché la prima gara ti dà modo di affrontare il ritorno in un determinato modo. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, dobbiamo giocarci le nostre chance perché è un orgoglio essere nelle prime otto".