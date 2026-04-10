Serena sulla viola: "Non è fuori dai guai in A. Vanoli? Si gioca la riconferma"

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L'ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, tra le altre, e oggi allenatore, Michele Serena, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com parlando anche di Fiorentina: "No, non è ancora fuori dai guai in A. Come ha detto Paratici alla sua presentazione, non è una situazione che si risolve in 15 giorni, è un cammino lungo. Certo che due-tre risultati hanno dato continuità togliendo i viola dalla zona caldissima. Però l'intoppo è dietro l'angolo. Reputavo la Fiorentina un'ottima squadra ad inizio anno e penso ancora che lo sia. Ci stanno queste annate.

Lo Spezia l'anno scorso ha perso il playoff per andare in A e quest'anno è ultimo. Il calcio è così. Su Vanoli: io penso di sì, dico che non era facile subentrare in una situazione così critica. Si sta giocando la riconferma, il primo obiettivo è quello di salvarsi. Io lo stimo, ci ho giocato assieme ed ha allenato qui a Venezia e penso che sia un gran bell'allenatore".