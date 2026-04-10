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La Fiorentina celebra i 42 anni di Rodriguez: "Buon compleanno Gonzalo"
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Attraverso un post Instagram, la Fiorentina celebra così il compleanno dell'ex capitano viola, Gonzalo Rodriguez: "Buon compleanno, Gonzalo Rodriguez". Il centrale argentino, nato il 10 aprile 1984 a Buenos Aires, oggi compie 42 anni.
Ha vestito la maglia viola in 159 partite, nelle quali ha messo a referto 22 reti. Di seguito il post del club gigliato:
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