Kean out a Londra, Carnasciali: "Doveva partire. Non può non esserci nella gara della svolta"

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Interpellato da TMW Radio, durante la trasmissione "Maracanà", l'ex viola Daniele Carnasciali ha proiettato il suo sguardo sui temi di maggiore attualità che riguardano la Fiorentina. A partire dall'assenza di Moise Kean di domani contro il Crystal Palace: "Kean doveva partire per Londra? Sì, anche se non sei disponibile, almeno la presenza. Poi magari non gioca e rientra in campionato, perché non sappiamo l'entità dell'infortunio, però è un momento della stagione importante, questa partita di coppa può svoltarti e lui non c'è".

Spazio poi ad alcune considerazioni sulla panchina. In particolare, a Carnasciali viene chiesto se possa essere Fabio Grosso il tecnico della prossima stagione: "E' un allenatore che sta facendo molto bene quest'anno - risponde sul tecnico attualmente al Sassuolo -. Il lavoro di Paratici per l'anno prossimo è focalizzato sul non sbagliare allenatore, deve pensarci molto bene perché deve ricostruire parecchio. E con un giovane con poca esperienza qualche rischio lo prendi".