ZANIOLO, Sempre più fiducia nei miei mezzi. Mou...

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che affronterà la Fiorentina nell'esordio in Serie A, ha così parlato ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole vinta ieri 3-1 col Belenenses, in cui ha segnato il secondo gol dei suoi: “Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, abbiamo fatto fatica nel pressarli alto perché faceva molto caldo, ma è andata bene. La strada è quella giusta e ora pensiamo al Betis, sperando di vincere il più possibile”.

Come procede il precampionato?

“Il precampionato sta andando bene, ci alleniamo a mille tutti i giorni e con il sorriso ed è la cosa più importante. Il nostro obiettivo è farci trovare pronti in questo mese di agosto per la prima di campionato”.

Sta crescendo la sua condizione atletica: come si sente?

“Prendo sempre di più fiducia nei miei mezzi ogni giorno, sto bene e sono felice. Siamo un bel gruppo e spero di dare un grande contributo alla squadra perché ne ho bisogno e ne abbiamo bisogno”.

Cosa chiede Mourinho?

"Mi fa fare la fase difensiva come quella offensiva e viceversa. Mi chiede anche di fare gol, fare assist ed essere decisivo, quello che deve fare un attaccante".