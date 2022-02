ZANIOLO, Il rinnovo ora è lontano: Juve alla finestra

Nei giorni scorsi Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo, ha incontrato il general manager della Roma Tiago Pinto. Un incontro in cui il dirigente giallorosso ha spiegato la situazione relativa al talento romanista, un incontro considerato dalle parti "interlocutorio" e nel corso del quale non sono state gettate le basi per il famoso rinnovo di contratto. Anzi, l'entourage del giocatore non ha preso benissimo il colloquio, considerato appunto come semplice aggiornamento quando probabilmente ci si aspettava un segnale più netto. La Juventus è ancora alla finestra, Zaniolo è un giocatore che viene seguito da tempo, un obiettivo concreto. A giugno si faranno i conti, con i bianconeri che, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con la Roma, proveranno ad affondare il colpo insieme ad altre big interessate.