Zaniolo e la tentazione Milan: l'Udinese lo riscatterà ma poi futuro incerto

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Il Milan è a caccia di un attaccante con caratteristiche diverse, che sappia muoversi sia da seconda punta che da ala. Milan e Allegri stanno seguendo con attenzione e curiosità il ritorno ad alti livelli in quest’annata di un loro vecchio pallino, Nicolò Zaniolo. Il fantasista, dopo veri problemi fisici e un lungo girovagare fra Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e Fiorentina, si è rilanciato a Udine. L'Udinese ha preso Zaniolo in prestito dal Galatasaray e a fine stagione, salvo sorprese, lo riscatterà per 10 milioni.

Non è così scontato, però, che il ragazzo rimanga. Il Milan ci pensa, come fece già tre anni fa: Maldini era stato vicino a prenderlo - poi non se ne fece nulla e i rossoneri puntarono su Pulisic. Lo riporta Tuttosport.