Il Milan torna ad inserirsi tra Vlahovic e la Juventus. Abbandonata la pista Kean?
Il Milan potrebbe cambiare obbiettivo per l'attacco spostando la sua attenzione dall'attuale attaccante della Fiorentina Moise Kean ad un ex viola attualmente alla Juventus ossia, Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato infatti da Sportmediaset, il club rossonero starebbe valutando un ultimo tentativo per convincere il serbo, in scadenza di contratto a fine stagione con la Juventus. L’offerta sarebbe economicamente simile a quella proposta dai bianconeri, con un ingaggio compreso tra i 6,5 e i 7 milioni di euro a stagione, ma con una differenza significativa sulla durata: un contratto triennale invece del biennale messo sul tavolo dai bianconeri.
Una mossa pensata per rendere più appetibile il progetto rossonero e offrire maggiore stabilità al giocatore. Al momento, però, la priorità di Vlahovic sembra essere quella di proseguire la sua avventura a Torino.
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