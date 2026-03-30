Cambio d'agente per Valentini: l'argentino entra nella KMB Sports

Cambio d'agente per Valentini: l'argentino entra nella KMB SportsFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:40Ex viola
di Redazione FV

Cambio di procuratore per Nicolas Valentini. L'ex difensore della Fiorentina, ora in prestito all'Hellas Verona, sbarcò a Firenze con l'ormai ex agenzia che lo seguiva da vicino, la Avios Soccer che ora non si occuperà più dei suoi interessi professionali.

L'argentino, infatti, passa alla scuderia di Kristian Bereit, proprietario della KMB Sports. Ecco l'annuncio sui social: