Pioli, Gilardino e non solo: dopo l'esonero di Tudor, ecco i tecnici in cerca di panchina
Con l'esonero di Igor Tudor da parte del Tottenham, si aggiorna la lista degli allenatori attualmente liberi e in cerca di panchina. Un elenco dove non mancano nomi di respiro internazionale, come Zinedine Zidane o Xavi Hernandez, affiancati da profili che sono in cerca di riscatto dopo un'esperienza deludente nel passato recente. Tra questi, ovviamente, anche Stefano Pioli, reduce dalla disastrosa prima parte di stagione sulla panchina della Fiorentina. Ecco i tecnici più conosciuti:
Imanol Alguacil (54 anni, Spagna)
Marias Almeyda (52 anni, Argentina)
Xabi Alonso (44 anni, Spagna)
Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Marco Baroni (62 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (43 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Stefano Colantuono (63 anni, Italia)
Hernan Crespo (50 anni, Argentina)
Roberto De Zerbi (46 anni, Italia)
Roberto Donadoni (62 anni, Italia)
Sean Dyche (54 anni, Inghilterra)
Filipe Luis (40 anni, Brasile)
Thomas Frank (52 anni, Danimarca)
Marcelo Gallardo (50 anni, Argentina)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Alberto Gilardino (43 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Ivan Juric (50 anni, Croazia)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Enzo Maresca (45 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Davide Nicola (53 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Walid Regragui (50 anni, Marocco)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Jorge Sampaoli (65 anni, Argentina)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Dragan Stojkovic (60 anni, Serbia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Tite (64 anni, Brasile)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Dino Toppmoller (45 anni, Germania)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Paolo Zanetti (43 anni, Italia)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)
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