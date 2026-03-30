Il Milan chiude per Kostic, Mijatovic non ci sta: "Nessuno mi ha interpellato: prendo le distanze"

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In queste ore, il Milan sta chiudendo per l'acquisto di Andrej Kostic, giovane centravanti del Partizan Belgrado che firmerà un pre contratto coi rossoneri, ai quali l'operazione costerà circa 3 milioni di euro. Chi però non l'ha presa bene è Pedrag Mijatovic, ex viola oggi vicepresidente dello stesso Partizan, che si è lamentato contro il suo club per la scelta in questione. Queste le sue parole a sportske.net: "In merito alle informazioni sul trasferimento di Andrej Kostić al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan, ma anche al resto del pubblico sportivo, e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione". In passato Mijatovic aveva spiegato come a suo modo di vedere il valore del giocatore non fosse inferiore ai 20 milioni di euro.

L'ex fra le altre della Fiorentina prosegue: "Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l'offerta del Milan. Sottolineo che, anche se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un'offerta così irrisoria. Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario, considerando che, in virtù della mia funzione e delle mie competenze ben definite, sono responsabile dell'intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica di mercato e alla crescita dei giocatori".