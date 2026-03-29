Muslimovic su Dzeko: "In Bosnia-Italia sarà il più grande campione in campo, è un animale"

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Zlatan Muslimovic, ex attaccante della Nazionale bosniaca, in una lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha parlato dell'amico Edin Dzeko, che l'Italia affronterà martedì sera nella finale playoff, e che ha passato la prima parte di questa stagione vestendo la maglia della Fiorentina prima di trasferirsi a gennaio allo Schalke 04: "Dzeko è un animale. Sarà il più grande campione in campo martedì. Ha fatto tantissimi gol, è uno dei più forti al mondo, nella top 10 fra quelli che hanno segnato di più in questi anni, sicuramente più di tutti quelli che saranno in campo.

Sarà molto, molto importante per noi, non solo con i suoi gol, ma anche per aiutare la squadra dentro e fuori dal rettangolo verde. Sappiamo tutti quanto vale solamente averlo in campo".