Bojinov: "Spero che la Viola si salvi: i 100 anni del club vanno festeggiati in A"
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Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a Sportmediaset ha parlato dei viola e del momento di stagione che sta vivendo la squadra di Paolo Vanoli: "Seguo sempre la Fiorentina. Devo dire che sta vivendo una stagione molto complicata, con tanti problemi, non al livello di Firenze e della Fiorentina. Spero che si salvi, perché quest'anno sono i 100 anni del club e vogliamo festeggiare in Serie A, non certo in Serie B. Comunque, credo che i viola si salveranno".
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