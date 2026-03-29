Bojinov: "Spero che la Viola si salvi: i 100 anni del club vanno festeggiati in A"

Bojinov: "Spero che la Viola si salvi: i 100 anni del club vanno festeggiati in A"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:20Ex viola
di Redazione FV

Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a Sportmediaset ha parlato dei viola e del momento di stagione che sta vivendo la squadra di Paolo Vanoli: "Seguo sempre la Fiorentina. Devo dire che sta vivendo una stagione molto complicata, con tanti problemi, non al livello di Firenze e della Fiorentina. Spero che si salvi, perché quest'anno sono i 100 anni del club e vogliamo festeggiare in Serie A, non certo in Serie B. Comunque, credo che i viola si salveranno".