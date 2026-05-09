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Zaniolo attacca Dossena: "Non dovrebbe più scendere in campo"
Nicolò Zaniolo ha risposto ai presunti epiteti rivolti dal difensore del Cagliari, Alberto Dossena, all’avversario Keinan Davis nel finale di gara perso 2-0 dai sardi oggi contro l’Udinese. Questo l'attacco dell’ex Fiorentina sul proprio profilo Instagram: "Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio".
Questo la storia Instagram originale pubblicata da Zaniolo:
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Ex viola
Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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1 Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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