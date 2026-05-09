Social

Zaniolo attacca Dossena: "Non dovrebbe più scendere in campo"

Zaniolo attacca Dossena: "Non dovrebbe più scendere in campo"
Oggi alle 21:18Ex viola
di Redazione FV

Nicolò Zaniolo ha risposto ai presunti epiteti rivolti dal difensore del Cagliari, Alberto Dossena, all’avversario Keinan Davis nel finale di gara perso 2-0 dai sardi oggi contro l’Udinese. Questo l'attacco dell’ex Fiorentina sul proprio profilo Instagram: "Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio".

Questo la storia Instagram originale pubblicata da Zaniolo: