Arthur delude al Gremio e non verrà riscattato: tornerà alla Juve in estate

Arthur delude al Gremio e non verrà riscattato: tornerà alla Juve in estateFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:30Ex viola
di Redazione FV

L'ex centrocampista della Fiorentina, Arthur, di proprietà della Juventus e in prestito con diritto di riscatto al Gremio, dopo 20 presenze e 1547 minuti con il club potrebbe non rimanere a Porto Alegre. Infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport non dovrebbe essere riscattato. Il giocatore tornerebbe così a Torino, alla Juventus con cui ha un contratto fino al 2027.