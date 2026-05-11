Bove sulla salvezza viola: "Felice per i miei ex compagni: li sento ancora"

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L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, adesso passato al Watford, ha parlato a margine della conferenza stampa per gli 80 anni della società Boreale. Queste alcune parole riportate da TMW:

Ha sentito i suoi compagni della Fiorentina dopo la salvezza?

“I compagni li sento, ma è questo che cerco dal calcio, rapporti che posso portarmi dietro. Ho parlato anche con ex calciatori, quello che rimane quando smetti al di là di vittorie, sconfitte e trofei sono i rapporti che crei con le persone. Ho sentito i ragazzi della Fiorentina, sono contento per un club a cui sono affezionato e che ha un rapporto con la Boreale: la Fiorentina mi ha dato la possibilità di unire la Boreale al viola, alla maglia della Fiorentina. Celebrare gli 80 anni con l'affiliazione con la Fiorentina è motivo d'orgoglio”.

Le è dispiaciuto non poter più giocare in Italia?

"Non lo chiamerei dispiacere. Per me la Serie A è un campionato importante, in futuro non so come andranno le cose, non nego che la possibilità di ritornare mi piacerebbe, ma sono contento dell'esperienza all'estero anche perché giocare in Inghilterra era uno dei miei obiettivi. Volevo confrontarmi con una realtà diversa. Vediamo cosa riserverà il futuro".