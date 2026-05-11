Izzo, che frecciata a Burdisso: "Scarso da giocatore e ora da direttore"

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Armando Izzo non si trattiene. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff con l'Avellino, il difensore ha celebrato il traguardo con una storia Instagram provocatoria, sigaro in bocca negli spogliatoi, con un messaggio che suona come una resa dei conti con il Monza, la squadra che lo ha lasciato andare. La frecciata è rivolta con ogni probabilità a Nicolas Burdisso, direttore sportivo del club brianzolo ed ex direttore tecnico della Fiorentina: "Scarso da giocatore, da allenatore e anche da direttore, sto arrivando". Poi, rispondendo a un tifoso del Monza che lo sfida in vista di una possibile finale, Izzo alza ulteriormente il tiro: "È il mio sogno.

Di' allo scarso del tuo allenatore che io se allenavo quella squadra ero primo. Poi non ti parlo del direttore che era scarso come giocatore ma da direttore ancora più". Parole che rivelano attriti profondi con la dirigenza biancorossa e che trasformano il campo in un palcoscenico di rivalse personali. Lo riporta AvellinoToday.it.