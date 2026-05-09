Il Bologna non vuole lasciar andare Italiano: si valuta anche il rinnovo

Il Bologna non vuole lasciar andare Italiano: si valuta anche il rinnovoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:00Ex viola
di Redazione FV

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica di Bologna, la società rossoblù si prepara ad aprire un nuovo ciclo con Vincenzo Italiano sempre in panchina. Il tecnico ex viola ha attirato l'interesse di numerose società italiane, ma il Bologna non vuole farsi sfuggire il suo allenatore e in proposito la società valuta anche un rinnovo, ma a cifre inferiori rispetto alle richieste di Italiano.