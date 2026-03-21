Vlahovic torna tra i convocati contro il Sassuolo: l'ultima volta fu a novembre

Vlahovic torna tra i convocati contro il Sassuolo: l'ultima volta fu a novembre FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:30Ex viola
di Redazione FV

Dusan Vlahovic torna tra i convocati della Juventus in occasione della partita contro il Sassuolo. L'ultima volta che Vlahovic era stato convocato con i bianconeri era il 29 novembre 2025, giorni in cui la Juventus giocava contro il Cagliari. Il serbo sarà a disposizione di Luciano Spalletti dalla panchina per la partita contro i neroverdi.