Sampdoria, nuovo scossone per Martinelli? In bilico il tecnico Lombardo

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Nuove valutazione in corso in casa Sampdoria: in bilico la panchina di Lombardo. Con la sconfitta maturata mercoledì a Carrara per 2-0, si è aperta una nuova crisi in casa blucerchiata, con il futuro dell'attuale tecnico Attilio Lombardo, ad oggi, tutt'altro che chiaro. Una situazione complessa che coinvolge l’intero ambiente sampdoriano, ma anche Tommaso Martinelli, giovane portiere della Fiorentina in prestito proprio alla squadra blucerchiata. I primi dubbi, in particolare, sarebbero emersi dopo i soli due punti raccolti dal tecnico classe 1966 nelle ultime sei giornate. La partita di sabato contro l'Avellino di Davide Ballardini sarà, quindi, di fatto uno spartiacque: una vittoria potrebbe far guadagnare tempo a Lombardo, mentre, una sconfitta, potrebbe portare l'esonero ad essere una prospettiva sempre più concreta.

Nel pomeriggio di oggi è in programma un consiglio di amministrazione da remoto, al quale prenderanno parte il presidente Manfredi, il vicepresidente De Gennaro, il CEO sport Jesper Fredberg, l'ad corporate Fiorella e il singaporiano Ting Yong Tan, rappresentante dell’investitore Tey. Il tema tecnico è ormai diventato prioritario, anche se all’interno del club non sembrerebbe esserci una posizione univoca condivisa da tutte le componenti. Nei giorni scorsi, intanto, sia Fredberg sia il direttore sportivo Andrea Mancini hanno avuto confronti separati con la squadra e con i capitani dello spogliatoio al “Mugnaini”. Seduta che è iniziata alle 9.30 e che è stata caratterizzata da un clima di evidente tensione.

Va inoltre ricordato che Lombardo è stato ingaggiato come uomo del club, con un contratto triennale, e non è direttamente legato alla gestione Gregucci/Foti. Non a caso, già al momento del suo insediamento lo scorso 9 marzo, lo stesso Fredberg aveva inserito nel comunicato ufficiale una formula di tutela, sottolineando come “la squadra sia stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo”, lasciando così, sin dall’inizio, una finestra aperta sulla situazione.