Orlando: "La Fiorentina creerà problemi all'Inter, ora è più serena"

vedi letture

L'ex calciatore viola Massimo Orlando a TMW radio ha parlato della sfida tra Fiorentina e Inter. Ecco le sue parole :

La Fiorentina può creare problemi all'Inter?

Or"Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adessi sta bene. Quando ritrovi serenità nell'ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l'Inter non sta bene, rischia".