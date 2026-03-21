Lecce, problemi per Di Francesco: Sottil salta il match contro la Roma

Lecce, problemi per Di Francesco: Sottil salta il match contro la RomaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:00Ex viola
di Redazione FV

Problema di formazione in casa Lecce in vista della trasferta di domani all’Olimpico contro la Roma, gara fondamentale per la lotta salvezza. A mancare sarà Riccardo Sottil, esterno offensivo scuola Fiorentina, già rimasto in panchina nelle ultime due partite di campionato. Il giocatore non sarà a disposizione a causa delle condizioni fisiche ancora precarie.

Il club salentino ha chiarito la situazione con un comunicato ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Riccardo Sottil, a seguito del persistere della lombosciatalgia, sarà assente in questi giorni in quanto si sottoporrà ad ulteriore visita specialistica."