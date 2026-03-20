L'ex viola Amrabat protagonista con il Betis: che gol!

vedi letture

L'ex mediano della Fiorentina Sofyan Amrabat, ieri è stato protagonista nella gara degli ottavi di Europa League del suo Real Betis impegnato contro il Panathinaikos.

L'ex viola ha infatti segnato un bel gol da fuori area che ha permesso agli spagnoli diandare sul 2-0 e ribaltare il risultato che all'andata era stato a favore dei greci (1-0).

La partita poi si è conclusa con un netto 4-0 che ha permesso al Betis di approdare ai quarti di finale.