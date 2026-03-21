Pizarro dichiara amore alla Roma: ecco il suo tatuaggio per la Curva Sud

Pizarro dichiara amore alla Roma: ecco il suo tatuaggio per la Curva Sud
Oggi alle 16:45Ex viola
di Redazione FV

L'ex calciatore, tra le altre, di Roma e Fiorentina, David Pizarro dichiara amore eterno al club giallorosso con un tatuaggio sull'avambraccio reso da poco noto sulle sue storie Instagram. Il tatuaggio mostra la coreografia della Curva Sud in occasione di un derby contro la Lazio, che mostra un telo enorme con scritto: "Ti Amo".