Pizarro dichiara amore alla Roma: ecco il suo tatuaggio per la Curva Sud
L'ex calciatore, tra le altre, di Roma e Fiorentina, David Pizarro dichiara amore eterno al club giallorosso con un tatuaggio sull'avambraccio reso da poco noto sulle sue storie Instagram. Il tatuaggio mostra la coreografia della Curva Sud in occasione di un derby contro la Lazio, che mostra un telo enorme con scritto: "Ti Amo".
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Fiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giornidi Alberto Polverosi
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Luca CalamaiConference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
Lorenzo Di BenedettoQuattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storia
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