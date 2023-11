VLAHOVIC, L'Arsenal è pronto a tornare alla carica

FirenzeViola.it

L'Arsenal è pronto a tornare alla carica per Dusan Vlahovic. I Gunners ci hanno già provato in due occasioni per l'attaccante serbo, la prima volta quando è stato ceduto dalla Fiorentina alla Juventus durante la sessione invernale di mercato nel gennaio 2022, la seconda volta la scorsa estate. Adesso, si legge sulle pagine del The Sun, sembra che Mikel Arteta e l'Arsenal siano pronti a fare un nuovo tentativo per l'attaccante della Juventus.

I bianconeri - si legge - potrebbero anche prendere in considerazione l'idea di cedere la punta serba, a patto che l'offerta sia giusta. La Juventus valuta Vlahovic non meno di 60 milioni di euro e se dovesse decidere di cedere il giocatore potrebbe nascere un'asta fra le grandi di Premier, visto che anche il Chelsea è da tempo interessato all'ex bomber della Fiorentina.