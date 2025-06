Verona-Bologna in dialogo per Ghilardi. Alla Fiorentina spetta il 40% della rivendita

vedi letture

Nella sua edizione odierna, il Corriere di Verona scrive di Nicolò Casale e di un suo possibile ritorno in gialloblù. Il club scaligero starebbe infatti studiando a un modo per riportare a casa il difensore del Bologna, dopo il riscatto da parte dei felsinei del suo cartellino, prima in mano alla Lazio. Ora il Verona riflette su un possibile ritorno, mentre lavora a una profonda revisione del reparto difensivo. In uscita c’è Diego Coppola, destinato al Brighton: l’accordo prevede 10 milioni più 2 di bonus, con il 15% su un’eventuale futura rivendita.

In entrata, oltre al possibile ritorno di Casale, l’Hellas dialoga con il Bologna che, a sua volta, segue con attenzione Daniele Ghilardi, nel caso in cui partisse uno tra Beukema o Lucumì. Va ricordato che, in caso di cessione di Ghilardi, il 40% dell’incasso spetterebbe alla Fiorentina, club da cui il difensore è arrivato.