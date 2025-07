Il Real Oviedo sogna Jovic. Il presidente: "Combatteremo finché avremo speranza"

Martin Pelaez, presidente del Real Oviedo, ha parlato ai microfoni di Marca del possibile acquisto di Luka Jovic, ex attaccante di Milan e Fiorentina, confermando il sogno degli spagnoli di poter accogliere l'attaccante serbo: "Combatteremo finché non avremo speranza. Siamo tra quelli che possono spendere di meno, avere un giocatore come lui sarebbe un lusso per noi, ma anche per qualsiasi altra squadra. Questo gruppo lotta sempre per rendere possibile quello che apparentemente è impossibile. Il fatto che conosca Paunovic è un enorme vantaggio, credo che questa potrebbe essere la squadra ideale per farlo tornare a brillare, è il calciatore di cui abbiamo bisogno".

Qual è la situazione del club?

"Il Real Oviedo non poteva tornare in Liga in nessun altro modo se non soffrendo. È stata una stagione storica: la prima squadra, la squadra riserve e anche la squadra femminile sono state promosse. Non avremmo potuto immaginarlo nemmeno nel migliore degli scenari. Spero in altri 3 o 4 rinforzi".