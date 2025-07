Dagli inviati Qui Inghilterra, in tre lavorano a parte. Gudmundsson in gruppo

Il terzo giorno di ritiro a Burton Upon Trent, nel cuore dell'Inghilterra, procede senza particolari intoppi per la squadra agli ordini di Pioli, arrivata verso le ore 10 locali e pronta a un allenamento a porte aperte a differenza del pomeriggio che sarà invece libero per i giocatori viola. Tanti esercizi con la palla per i calciatori che tra sorrisi e scherzi proseguono la preparazione.

Tutti presenti nella rosa tranne Rolando Mandragora, ancora alle prese con il programma specifico di preparazione, e Lucas Beltran e Edin Dzeko che non partecipano all'allenamento con il gruppo: per i due attaccanti lavoro in piscina già previsto. C'è invece Albert Gudmundsson, da ieri pomeriggio regolarmente con i compagni. Ecco le immagini dall'allenamento di Firenzeviola.it: