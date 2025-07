Ufficiale Dalbert riparte dalla Serie B brasiliana, sarà un giocatore dell'America MG

vedi letture

L'ex terzino della Fiorentina Dalbert, a Firenze nella stagione 2019-2020, che in Italia ha vestito anche le maglie di Cagliari e Inter, gioca in Brasile dal 2023. Prima all'Internacional e poi allo Sport Recife, adesso ripartirà dalla Serie B carioca. Sarà un nuovo calciatore dell'America MG. Di seguito il comunicato ufficiale del club verdeoro: "Il giocatore, originario di Barra Mansa, di Rio De Janeiro, a 31 anni ha firmato con noi e ha costruito la sua carriera internazionale giocando per importanti club europei, in particolare Inter e Fiorentina. Aveva iniziato a giocare in Portogallo nel 2013 con Viseu e Vitoria SC.

Ha giocato anche in Francia col Nizza e in Italia col Cagliari, acquisendo esperienza in campionati molto competitivi. L'atleta ha militato anche nel Fluminense e nell'Internacional e, più di recente, ha giocato per lo Sport Recife, nel massimo campionato brasiliano, dall'aprile 2024, disputando 24 partite la scorsa stagione. Approda nel nostro club pronto a mettere a frutto la sua esperienza e la sua qualità".