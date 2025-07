FirenzeViola A tutto Gudmundsson. Tra la conferma, Pioli e i prossimi impegni

È un Albert Gudmundsson sorridente e sereno quello che sta vivendo le prime settimane della sua nuova avventura alla Fiorentina. Sembrano lontani i tempi in cui con Raffaele Palladino il feeling proprio non voleva scattare anche per l'ostacolo linguistico che divideva il numero 10 della Fiorentina e l'ormai ex tecnico viola - l'uno non parlava l'inglese, l'altro l'italiano.

Prudenza Gudmundsson

Il ritiro è iniziato un po' a rilento a causa di una gestione muscolare prudente della Fiorentina che vuole evitare quanto accaduto un anno fa (Gudmundsson saltò gran parte del ritiro del Genoa proprio per un problema che si portò anche a Firenze) e averlo al meglio per l'inizio del campionato. Inutile rischiare un infortunio soprattutto in questa fase, per questo ha saltato le due amichevoli con Grosseto e Carrarese. Ma il ritorno in gruppo del calciatore annunciato ieri pomeriggio dall'Inghilterra è sicuramente un buon segnale per continuare la preparazione senza intoppi.

Con Pioli c'è grande feeling

Tutta un'altra storia con Stefano Pioli alla guida della Fiorentina, uno dei motivi principali per la conferma dell'attaccante islandese a Firenze. L'ex tecnico di Milan e Al Nassr ha indicato in Gud uno dei pallini fondamentali della nuova squadra che sta forgiando, nei discorsi che i dirigenti viola hanno fatto al nativo di Reykjavík per convincerlo a sposare a piene mani il progetto viola la carta di Pioli è stata molto importante. Ora non resta che aspettare l'inizio del campionato per mettersi alle spalle tutti i dubbi e prendersi finalmente una città che non vede l'ora di innamorarsi di Gudmundsson.