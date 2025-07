Dagli inviati 3° giorno in Inghilterra per la Fiorentina. Le immagini da St. George's Park

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina a Burton upon Trent in Inghilterra, in vista delle tre amichevoli che a partire da domenica prossima vedranno la squadra agli ordini di Stefano Pioli affrontare nell'ordine Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. Stamani la rosa e lo staff si sono presentati verso le ore 10 locali ai campi d'allenamento, con Pioli che poi ha catechizzato la squadra in vista della seduta che sarà aperta ai media tra cui Firenzeviola.it. Oggi pomeriggio sarà invece concesso come libero ai giocatori viola. Questo il momento dell'arrivo della Fiorentina al centro sportivo: